Танці з зірками: Танчинець розчулив мережу виступом під пісню Скрябіна

Під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець та Яна Цибульська виконали румбу під пісню "Люди, як кораблі", яку присвятили пам'яті Кузьмі Скрябіну.

Партнерка рок-співака настільки перейнялася танцем, що розплакалася після виступу. Номер пари також розчулив і суддів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сергій із невеликого човника на початку шоу перетворився на потужний лінкор. Він впевнено стоїть на ногах, можливо, десь не вистачало амплітуди в боках і лініях, але прогрес точно є", – відзначив суддя Влад Яма.

Танчинець та Цибульська виконали чутливу румбу. Скриншот

На YouTube-каналі "Танців з зірками" під виступом пари користувачі засипали їх компліментами. Вони також наголосили на тому, що учасникам поставили несправедливо низькі оцінки. Нагадаємо, пара отримала 34 бали.

"Розплакалася разом з Цибульською. Бажаю дійти до фіналу разом з Саніною! Удачі вам!", "Ви – молодці. Чудовий танець", "Дякую за пісню, обожнюю творчість Кузьми. Сергій молодець, він намагається і росте над собою. Розумничка, так тримати", – написали в коментарях.

У мережі похвалили виступ пари. Скриншот

Мережу розчулив виступ пари. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами п'ятого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір читайте за посиланням.