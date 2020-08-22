"Танці з зірками" стартують на 1+1: що відомо про всіх переможців і нових учасників

У неділю, 30 серпня, на телеканалі 1+1 стартує новий сезон шоу "Танці з зірками". Цього року проєкт обіцяє здивувати яскравими учасниками, видовищними постановками і відомими гостями.

Прем'єра сезону є однією з найбільш очікуваних новинок на українському телебаченні, а самі "Танці з зірками" входять до списку найпопулярніших розважальних шоу України. У попередніх сезонах "Танців" брали участь топові українські знаменитості, зокрема і нинішній президент України Володимир Зеленський. Про те, чим здивує новий сезон шоу, про найвідоміших учасників і попередніх переможців – читайте у матеріалі OBOZREVATEL (дивіться відео в кінці сторінки).

Чим здивує новий сезон 1+1

Новий сезон "Танці з зірками": чим дивуватиме

Перше, чим здивував черговий, сьомий сезон "Танців з зірками" – незвичайним добором учасників. Так, ажіотаж у мережі виник відразу після оголошення першого учасника, яким став секс-символ української естради Олег Винник. Його партнеркою і наставницею в танцях стала перша переможниця проєкту Олена Шоптенко. Раніше вона здобула перемогу разом із колишнім шоуменом, а нині президентом України Володимиром Зеленським.

Учасники нового сезону "Танців з зірками" 1+1

Ще однією сенсацією шоу стане реп-зірка Alyona Alyona. Партнером виконавиці буде хореограф Юрій Гурич.

Alyona Alyona стала сенсацією нового сезону "Танців з зірками" 1+1

Список учасників танцювального проєкту закрила зірка українського телебачення Ольга Фреймут, що також викликало ажіотаж у мережі. Характерно, що раніше Фреймут була ведучою проєкту "Інспектор Фреймут" на 1+1 і з конфліктом розірвала контракт із каналом.

Ольга Фреймут стала учасницею нового сезону 1+1

Повний список учасників має такий вигляд:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дарина Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Слава Камінська та Дмитро Дікусар

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Alyona Аlyona та Юрій Гуріч

Позитив (Олексій Завгородній) та Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Також характерно, що одна з хореографинь проєкту, партнерка ведучого Дмитра Танковича братиме участь у шоу на восьмому місяці вагітності.

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" у матеріалі OBOZREVATEL.

Судді нового сезону "Танці з зірками" 1+1

Переможці попередніх сезонів: хто зі знаменитостей вразив танцювальними здібностями

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко

У 2006 році шостий президент України, в минулому шоумен і актор "Квартал 95" Володимир Зеленський взяв участь у першому сезоні "Танців з зірками", де виступав з Альоною Шоптенко. Пара Шоптенко – Зеленський закохала в себе всю Україну. У фіналі шоу Зеленський і Шоптенко змагалися з іще одними легендами шоу Наталією Могилевською та Владом Ямою. Шанси були абсолютно рівні, але до кінця програми чаша терезів глядацьких симпатій схилилася на користь Володимира і Олени.

Зеленський і Шоптенко перемогли у першому сезоні Главред

Цей фінал досі залишається найбільш обговорюваним за всю історію проєкту. Багато шанувальників досі сперечаються про те, хто все ж таки був більш гідний перемоги. Пізніше, рівно через 10 років, Наталія Могилевська взяла реванш і здобула перемогу в "Танцях" у парі з Ігорем Кузьменком, випередивши тоді співачку Надю Дорофєєву і Женю Кота.

Влад Яма та Наталія Могилевська KinoFilms.ua

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький

Лілія Подкопаєва та її партнер, хореограф Сергій Костецький стали переможцями "Танців з зірками" у 2007 році. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Подкопаєва з першої програми надійно закріпилася на позиції повноправної фаворитки.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький ТСН

До танців вона підійшла з олімпійським завзяттям. За технічними параметрами Лілія виразно відбулася як танцівниця. Її противником у фіналі став Олег Скрипка. Він від початку і до кінця проєкту був повною протилежністю Подкопаєвої – технічна сторона його явно не цікавила. У фіналі дві пари йшли "нога в ногу". Подкопаєва випередила Скрипку з мінімальним відривом – 115 балів проти 113.

Марчин Мрочек та Ганна Пелипенко

Польський актор Марчин Мрочек та його партнерка Ганна Пелипенко стали переможцями 3-го сезону "Танців з зірками", обійшовши вже знамениту в проєкті пару Наталію Могилевську та Влада Яму.

Марчин Мрочек та Ганна Пелипенко viva.ua

Цього разу журі надало перевагу Могилевській та Ямі і поставило вищу оцінку – 116 балів (Мрочек-Пелипенко – 109 балів), проте більшість глядачів проголосували за пару актора і знову "відібрали" перемогу у Могилевської.

Стас Шурінс та Олена Пуль

Стас Шурінс – латвійський співак, що став відомим після участі та перемоги в українському телевізійному проєкті "Фабрика зірок 3". Через рік Шурінс здобув перемогу в "Танцях з зірками" (четвертий сезон транслювався на каналі СТБ). Вони стали наймолодшою парою, яка на той час перемагала на проєкті.

Стас Шурінс та Олена Пуль МедиаНяня

Другу сходинку тоді посіли телеведуча Лілія Ребрик та Андрій Дикий, а бронза дісталася співакові Володимиру Ткаченку та Ірині Лещенко.

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко

Оновлене шоу "Танці з зірками. Повернення легенди" вийшло на екрани через 10 років після першого сезону (2016 рік). Перемогу здобула ключова знаменитість шоу Наталія Могилевська з третьої спроби.

Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко 1+1

Співачка блискавично увірвалася у проєкт і не сумнівалася у своїй перемозі ні дня. Заслужене перше місце артистці допоміг взяти танцюрист Ігор Кузьменко. Пара змагалася за перемогу з Надею Дорофеєвою і Женею Котом, які стали справжніми улюбленцями сезону. Зазначимо, у 2020 році в новому сезоні шоу участь візьме партер Наді по колективу "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Український комік Ігор Ласточкін і його партнерка, відома танцівниця Ілона Гвоздьова стали учасниками шоу "Танці з зірками" у 2018 році. Ласточкін посів перше місце в турнірній таблиці за оцінками суддів і друге місце за глядацьким голосуванням, що дозволило йому здобути перемогу.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова КП в Україні

Срібло проєкту дісталося Лесі Никитюк, третє місце несподівано посів зірка проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія. Перемогу Ласточкіна дуже несподіваною не назвеш – він неодноразово був лідером за ставками букмекерів. До того ж комік розкрився абсолютно з іншого боку, чим і зачепив глядачів.

Ксенія Мішина і Женя Кот

Третій сезон оновленого проєкту "Танці з зірками" закінчився перемогою актриси Ксенії Мішиної та Євгена Кота. Їхніми головними конкурентами були гімнастка Ганна Різатдінова і Олександр Прохоров, які посіли друге місце.

Ксенія Мішина і Женя Кот – переможці сезону 2019 року 1+1

За 14 ефірів Ксенія Мішина та Євген Кот жодного разу не потрапляли в зону ризику і не боролися за право залишитися у проєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".