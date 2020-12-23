"Танці з зірками": стало відомо, за скільки продали на аукціоні обидва кубки переможців шоу

У 2020 році вперше в історії шоу "Танці з зірками" перемогу розділили відразу дві пари – Санта Дімопулос з Максом Леоновим і Юлія Саніна з Дмитром Жуком. Артистки вирішили віддати свої кубки на благодійність – лікування важкохворих дітей.

Так, аукціон відбувся на Facebook-сторінці програми "Cніданок з 1+1". Кубок переможців сьомого сезону шоу "Танці з зірками" співачки Санти Дімопулос і хореографа Макса Леонова був проданий за 55 тисяч гривень. Його отримала Оксана Липська.

Кубок Дімопулос і Леонова продали за 55 тися гривень Facebook-сторінка "Сніданок з 1+1"

Другий кубок переможців, який пара Дімопулос та Леонова вручили фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніній та її партнеру Дмитру Жуку, був проданий за 48 тисяч гривень й дістався Тані Шатковській.

Кубок Саніної та Жука продали за 48 тисяч гривень Facebook-сторінка "Сніданок з 1+1"

Стартова ціна кубків становили 3000 грн. Усі вторговані гроші від їхнього продажу були переказані на рахунок благодійного фонду "Здійсни мрію!". До речі, організатори аукціону подякували всім учасникам за добрі серця й допомогу в здійсненні дитячої мрії.

Юлія Саніна та Дмитро Жук, Макс Леонов і Санта Дімопулос Instagram "Танці з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська танцівниця і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головним переможцем проєкту.