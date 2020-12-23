"Танці з зірками": стало відомо, за скільки продали на аукціоні обидва кубки переможців шоу

У 2020 році вперше в історії шоу "Танці з зірками" перемогу розділили відразу дві пари – Санта Дімопулос з Максом Леоновим і Юлія Саніна з Дмитром Жуком. Артистки вирішили віддати свої кубки на благодійність – лікування важкохворих дітей.

Так, аукціон відбувся на Facebook-сторінці програми "Cніданок з 1+1". Кубок переможців сьомого сезону шоу "Танці з зірками" співачки Санти Дімопулос і хореографа Макса Леонова був проданий за 55 тисяч гривень. Його отримала Оксана Липська.

Другий кубок переможців, який пара Дімопулос та Леонова вручили фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніній та її партнеру Дмитру Жуку, був проданий за 48 тисяч гривень й дістався Тані Шатковській.

Стартова ціна кубків становили 3000 грн. Усі вторговані гроші від їхнього продажу були переказані на рахунок благодійного фонду "Здійсни мрію!". До речі, організатори аукціону подякували всім учасникам за добрі серця й допомогу в здійсненні дитячої мрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська танцівниця і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головним переможцем проєкту.