"Танці з зірками": стало відомо про старт четвертого сезону

Крістіна Долматова люди 20:18, 5.06.2020 Оновлено: 20:29, 5.06.2020

Незабаром на телеканалі "1+1" стартує новий, четвертий сезон популярного шоу "Танці з зірками".

Так, команда проєкту активно працює над його створенням і проводить кастинг серед найкращих танцюристів України. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба телеканалу "1+1".

Фото: 1+1

За словами організаторів "Танців з зірками", четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.

Фото: segodnya.ua

Також найближчим часом стануть відомі імена танцюристів та зіркових учасників четвертого сезону. Традиційно, продюсери шоу обіцяють, що зірковий склад здивує глядачів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців з зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.

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