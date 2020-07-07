"Танці з зірками": стало відомо ім'я першого судді четвертого сезону шоу
Українська балерина Катерина Кухар розповіла, що цієї осені в четвертий раз буде оцінювати танцювальну майстерність зірок у проєкті "Танці з зірками" на "1+1".
Про це вона повідомила в студії "Сніданку з 1+1". Катерина зізналася, що вже з нетерпінням чекає новий сезон, і заінтригувала глядачів, повідомивши, що в суддівській панелі можливі зміни.
"Ми всі скучили за цими неймовірним емоціям, які дарує нам мистецтво і "Танці з зірками". Тому вечірка відбудеться і кінець світу скасовується. Новий сезон буде найтанцювальнішим в історії, з неймовірними зірковими учасниками, а в суддівському складі теж відбудуться зміни", – заінтригувала Кухар.
Нагадаємо: в третьому сезоні членами журі були Влад Яма, Франсиско Гомес, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс.
Нещодавно організатори "Танців з зірками" заявили про старт четвертого сезону шоу. Вони зазначили, що новий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.
Також найближчим часом обіцяють назвати імена ведучих, танцюристів і зіркових учасників четвертого сезону.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців з зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.