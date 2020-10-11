Хто покинув "Танці з зірками" в сьомому випуску: судді ухвалили сенсаційне рішення

У неділю, 11 жовтня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов сьомий випуск шоу "Танці з зірками". Судді вирішили, що цього ефіру жоден з учасників не покине проєкт.

Так, у зоні ризику опинилися Ольга Фреймут та Ілля Падзина, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Обидві пари виконали останній танець за життя, який і вирішив їхню долю в шоу. Судді вирішили залишити їх у проєкті (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Кирило Васюк виконали на паркеті ча-ча-ча. Артисти неочікувано потрапили в зону ризику, адже були в трійці лідерів у турнірній таблиці. Судді їм поставили 38 балів.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина такожвиконали ча-ча-ча. Катерина Кухар заявила, що Фреймут не вистачило грації під час танцю. У результаті учасникам поставили 30 балів.

Надія Мейхер та Кирило Васюк: дивитися виступ

Ольга Фреймут та Ілля Падзина: дивитися виступ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами шостого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник та Олена Шоптенко, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Детальніше про те, як пройшов шостий ефір читайте за посиланням.