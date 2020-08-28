Танці з зірками: стало відомо, чим здивує глядачів перший ефір

У неділю, 30 серпня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, стало відомо, що вестимуть ефіри традиційно Юрій Горбунов і Тіна Кароль. На балконі зустрічатиме учасників після виступів переможниця першого оновленого сезону проєкту Наталія Могилевська, пише ТСН.

Читайте докладніше про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Також під час першого прямого ефіру на паркет вийде мультиартист MONATIK і співачка Віра Брежнєва, які заспівають хіт літа 2020 року "ВЕЧЕРиНОЧКА". Відкриватиме святковий вечір танцю відомий балет Light Balance.

MONATIK і Брежнєва заспівають на "Танцях з зірками" worldpodium.ru

Читайте на OBOZREVATEL, які стилі танцю представлять пари в першому ефірі "Танців з зірками".

Нагадаємо, що однією з учасниць шоу є телеведуча Ольга Фреймут, в якої нещодавно виявили коронавірус. Через хворобу жінка пропустила декілька тренувань. Поки знаменитість не коментує свою участь у "Танцях з зірками". Тому, чи виконає Фреймут та її партнер Ілля Падзіна свій танець, стане відомо під час першого прямого ефіру.

Читайте також на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танців з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танців з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю за посиланням.