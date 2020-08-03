"Танці з зірками": соліст гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" візьме участь в новому сезоні

Український рок-співак, фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від учасника гуртів MOZGI та "Время и Стекло" Позитива. Відповідне відео музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram (ролик дивіться нижче).

"Тут така справа, друзі. Танці, значить танці!" – написав знаменитість.

Співак також кинув виклик футболісту, герою романтичного реаліті-шоу "Холостяк-5" Сергію Мельнику. Вже скоро стане відомо, чи погодиться знаменитість брати участь в шоу.

Гурт "Без обмежень" Best Music

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена десяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.