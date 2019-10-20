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20 жовтня • оновлено в 13:53
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"Танці з зірками": що буде в дев'ятому ефірі

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У неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться дев'ятий прямий ефір "Танців з зірками", який стане дитячим.

Так, зіркові пари вийдуть на паркет разом з талановитими маленькими танцюристами країни. Також знаменитості згадають, якими самі були в дитинстві і поділяться з глядачами особистими історіями. OBOZREVATEL буде стежити за ефіром і розповідати всі подробиці.

"Танці з зірками": що буде в дев'ятому ефірі

Фото: 1plus1.ua

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Зазначимо, що оцінювати виступи учасників буде оновлений склад журі: до Катерини Кухар, Влада Ями та Франсиско Гомеса приєднався видатний балетмейстер і народний артист України, 89-річний Григорій Чапкіс, який відтепер буде постійним суддею проєкту.

Франсиско Гомес, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма

Франсиско Гомес, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма

Фото з Instagram

Ведучим балкону, який зустрічатиме зірок після виступів, стане гуморист, учасник першого сезону "Танців з зірками" Юрій Ткач.

Юрій Ткач

Юрій Ткач

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал навколо восьмого випуску шоу "Танці з зірками", де в ході глядацького та суддівського голосування вилетіли Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Всі подробиці читайте тут.

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Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особи
Катерина Кухар Влад Яма
Місце
Україна Київ
Тег
Танці з зірками
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