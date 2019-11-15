"Танці з зірками": подробиці тринадцятого випуску шоу

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться півфінал проекту "Танці з зірками", в якому стане відомо, хто з учасників за крок до перемоги покине шоу.

На цей раз зіркові пари танцюватимуть два танці, в одному з яких до них приєднається екс-учасник проекту. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

1+1

Компанію ведучого проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі складе дружина і ведуча Світського життя Катя Осадча. Спеціальними гостями будуть популярний співак Макс Барських та гурт KAZKA.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 10 листопада, відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". В результаті оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проект покинула Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

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