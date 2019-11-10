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10 листопада • оновлено в 14:58
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"Танці з зірками": подробиці дванадцятого випуску шоу

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Цієї неділі, 10 листопада, відбудеться чвертьфінал шоу "Танці з зірками", після закінчення якого стануть відомі імена півфіналістів.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

"Танці з зірками": подробиці дванадцятого випуску шоу
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Цього разу зірки і їх партнери будуть виконувати одразу два танці. Перший з них пройде під супровід живого виконання хітів українськими артистами. Другий виступ буде присвячено бальній хореографії.

Цікаві факти про чвертьфінал шоу: 1. Кожна пара виконає два танця. Один під музичний Виступ популярних українських зірок, другий – з бальної програми. 2. Ведучий балкону буде гурт @vremyaisteklo, а @tina_karol виконає новий хіт. 3. @vova_ostapchuk та @ilonagvozdeva танцюватімуть румбу, а під хіт гурту Время и Стекло запальний хіп-хоп. @ misha.k.ua та @kot_jenya віконають самбу, а під Виступ Тіні Кароль – Фрістайл. 4. @anna_rizatdinova и @sasha_prohor станцюють квікстеп и джаз-модерн під пісню katya, а @lennykravets и @maksleonov_official покажуть ча-ча-ча и чуттєвій контемпорарі під Виступ Джамали. На @bulitka та @dikusar_dmitriy чекає джайв и танго під супровід первого складу ВІА Гра. # танціззіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1)

Вечір традиційно проведуть шоумен Юрій Горбунов та співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників будуть зустрічати Надя Дорофєєва та Позитив.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

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