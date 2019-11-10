"Танці з зірками": подробиці дванадцятого випуску шоу

Цієї неділі, 10 листопада, відбудеться чвертьфінал шоу "Танці з зірками", після закінчення якого стануть відомі імена півфіналістів.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

Цього разу зірки і їх партнери будуть виконувати одразу два танці. Перший з них пройде під супровід живого виконання хітів українськими артистами. Другий виступ буде присвячено бальній хореографії.

Вечір традиційно проведуть шоумен Юрій Горбунов та співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників будуть зустрічати Надя Дорофєєва та Позитив.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

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