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27 жовтня • оновлено в 15:03
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"Танці з зірками": подробиці десятого випуску шоу

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Цієї неділі на каналі 1+1 відбудеться десятий випуск шоу "Танці з зірками". Його тема – "Містичний вечір на Хелловін".

Учасники вийдуть на паркет в несподіваних образах. Наприклад, Даніель Салем перетвориться в перевертня, Олексій Яровенко – в графа Дракулу. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість читачеві всі подробиці.

'Танці з зірками': подробиці десятого випуску шоу

1+1

Новини
Скандальна MARUV повернеться на "Танці з зірками": подробиці

Ведучою на балконі стане MARUV, а романтики містичному вечору додасть вальс Тіни Кароль та Dan Balan.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в дев'ятому ефірі популярного проекту "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук. У мережі розгорілися суперечки навколо такого рішення суддів.

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