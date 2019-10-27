'Танці з зірками': подробиці десятого випуску шоу

Цієї неділі на каналі 1+1 відбудеться десятий випуск шоу "Танці з зірками". Його тема – "Містичний вечір на Хелловін".

Учасники вийдуть на паркет в несподіваних образах. Наприклад, Даніель Салем перетвориться в перевертня, Олексій Яровенко – в графа Дракулу. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість читачеві всі подробиці.

1+1

Ведучою на балконі стане MARUV, а романтики містичному вечору додасть вальс Тіни Кароль та Dan Balan.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в дев'ятому ефірі популярного проекту "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук. У мережі розгорілися суперечки навколо такого рішення суддів.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!