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11 листопада • оновлено в 01:41
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"Танці з зірками": хто покинув шоу

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Цієї неділі, 10 листопада, відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". В результаті оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проект покинула Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

Пара поступилася "останньому чоловікові" шоу Володимиру Остапчуку і його партнерці.

"Танці з зірками": хто покинув шоу

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Зазначимо, що Кравець і Леонов не були "на дні" турнірної таблиці в дванадцятому випуску шоу. За свій перший танець пара отримала 36 балів, а за другий - 31.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу покинули Олексій Яровенко і Олена Шоптенко.

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Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
Олена Кравець
Тег
Танці з зірками
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