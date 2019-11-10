"Танці з зірками": хто покинув шоу

Цієї неділі, 10 листопада, відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". В результаті оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проект покинула Олена Кравець та її партнер Максим Леонов.

Пара поступилася "останньому чоловікові" шоу Володимиру Остапчуку і його партнерці.

ТСН

Зазначимо, що Кравець і Леонов не були "на дні" турнірної таблиці в дванадцятому випуску шоу. За свій перший танець пара отримала 36 балів, а за другий - 31.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу покинули Олексій Яровенко і Олена Шоптенко.

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