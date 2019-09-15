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15 вересня • оновлено в 18:36
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"Танці з зірками": четвертий випуск шоу онлайн

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У неділю, 15 вересня о 21:00, відбудеться четвертий ефір шоу "Танці з зірками". 12 пар судитимуть Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.

Ефір пройде з темою "Вечір кохання". Головною подією вечора стане весілля прими українського балету Катерини Кухар і прем'єра Олександра Стоянова, які в прямому ефірі обміняються обручками. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

"Танці з зірками": четвертий випуск шоу онлайн
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Як раніше писав OBOZREVATEL, в попередньому випуску шоу покинув репер Серьога та його партнерка Аделіна Делі. Члени журі оцінили їх пасодобль в 20 балів. Пізніше суддя проекту Влад Яма висловив своє невдоволення таким вибором глядачів.

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Тема
Танці з зірками
Особи
Влад Яма Катерина Кухар Михайло Хома Дзідзьо Олена Шоптенко Тіна Кароль MARUV
Тег
Танці з зірками
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