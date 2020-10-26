"Танці з зірками 2020": Юлія Саніна розповіла про травму на паркеті

Лідерка українського гурту The Hardkiss та учасниця "Танців з зірками" Юлія Саніна зізналася, що під час підготовки до дев'ятого прямого ефіру шоу – сильно травмувала ребро.

Так, за словами артистки, їй довелося виступати під дією знеболювальних, забувши про сльози та біль. Саніна заявила, що не могла підвести свого партнера Діму Жука, який раніше захворів на коронавірус, і вирішила станцювати за них двох. Такими подробицями співачка поділилася на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Генеральний прогін. І за кілька годин до ефіру я отримую травму ребра. У той момент я ревіла і від болю, і від образи за все, що з нами сталося. Але точно знала, що тепер я просто зобов'язана вийти на паркет і довести, що я все зможу. Собі довести, в першу чергу! Дякую всім, хто серцем і душею вчора мене підтримував. Дякую моїм партнерам Євгенію Коту та Дімі Дікусару за красивий танець! Діма Жук, я тебе дуже чекаю – видужуй", – написала Саніна.

Дмитро Жук, Юлія Саніна та Євген Кот Instagram "Танці з зірками"

Нагадаємо, пара Юлія Саніна і Діма Жук повинні були продемонструвати танго з переможцем минулого сезону Женею Котом. Однак, виступ був на межі зриву. Тест Жука на коронавірус виявився позитивним. Танцюрист відправився на самоізоляцію. А на заміну йому прийшов ексучасник шоу Дмитро Дікусар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники шоу "Танці з зірками" Позитив і Юлія Сахневич захворіли на коронавірус. У восьмому ефірі пара покинула проєкт.