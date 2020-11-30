'Танці з зірками 2020': як виступили фіналісти Саніна та Дімопулос

У неділю, 29 листопада, в фіналі шоу "Танці з зірками" перемогу здобула пара Санта Дімопулос і Макс Леонов, однак від кубку вони відмовилися на користь суперниці – Юлії Саніної.

Таке в програмі відбулося вперше. Обидві пари боролися за кубок дуже старанно. OBOZREVATEL стежив за подіями і покаже яскраві виступи учасників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, перший номер фінального ефіру – ча-ча-ча від Юлії Саніної і Діми Жука. Під час першого етеру проєкту Саніну розкритикували журі і поставили їй не дуже високі бали. До фіналу пара "відточила" свій виступ і показала технічно бездоганний номер.

Санта Дімопулос і Макс Леонов здивували запальною самбою. Коли пара вперше продемонструвала цей номер в стартовому випуску сезону, журі відразу відзначили, що Санта стала першою претенденткою на перемогу. Цього разу Дімопулос і Леонов також показали відмінну техніку.

У другому блоці фінального ефіру "Танців з зірками" зірки танцювали свої найяскравіші номери цього сезону. Юлія Саніна і Діма Жук продемонстрували ніжний і зворушливий фокстрот.

Румба від Санти Дімопулос та Макса Леонова стала найпопулярнішим танцем цієї пари за період її участі в проєкті "Танці з зірками". Найсуворіша представниця журі зазначила, що вважає примою саме Санту.

У третьому блоці прямого ефіру зірки танцювали нові постановки, які були створені спеціально для суперфіналу. Юлія Саніна і Діма Жук продемонстрували гаряче танго з вражаючими підтримками.

Санта Дімопулос і Макс Леонов продемонстрували чуттєвий фокстрот, який привів у захват всіх членів журі. В кінці танцю Санта злетіла на гімнастичній підв'язці під саму стелю знімального павільйону.

У танцювальному батлі фіналу взяли участь Санта Дімопулос і Макс Леонов та Юлія Саніна і Діма Жук. вони станцювали в одному і тому ж стилі та під одну і ту ж музику. Першим танцем за перемогу став джайв.

Другим стилем став хіп-хоп, а третім – пасодобль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся скандал навколо попереднього, тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Зокрема, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет і всі вони автоматично пройшли у фінал. Глядачі назвали підсумки етеру танцювального проєкту несправедливими й підлаштованими.