"Танці з зірками-2020": третім суддею шоу став легендарний хореограф

Ольга Веркалець Люди 13:02, 14.07.2020

Третім суддею четвертого сезону танцювального шоу "Танці з зірками" став народний артист України, легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Про це стало відомо під час "Сніданку з 1+1". Нагадаємо, оцінювати танцювальну майстерність зірок також будуть прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Григорій Чапкіс
Gazeta.ua

90-річний Чапкіс став найстаршим суддею серед подібного формату шоу Strictly Come Dancing, яких у світі понад 40.

"І ми знову зустрінемось з вами. Я впевнений, я знаю, я гарантую, що цей сезон буде кращий, ще яскравіший, цікавіший. Це свято принесе нам зустрічі з дуже цікавими людьми і талановитими артистами – вже знайомими та новими зірками і тими, які вразять вас своїм мистецтвом в новому шоу", – сказав у відеозверненні хореограф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.

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