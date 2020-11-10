"Танці з зірками 2020": Танчинець прокоментував свій виліт із шоу

Український рок-співак, фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, який покинув "Танці з зірками" в одинадцятому випуску разом з Яною Цибульською, прокоментував виліт із шоу.

На своїй сторінці в Instagram артист подякував за підтримку всім тим, хто вірив у їхню пару. Він також зазначив, що завдяки проєкту вкотре переконався в тому, що немає нічого неможливого – і навіть почати танцювати у 38 років.

"Найголовніше – немає нічого неможливого! Усе, що ти хочеш, все, що тобі важливо, якщо прикладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! Вкотре довів собі цю істину. Якщо що, то 38-й рік життя – саме час для того, щоб навчитися танцювати. Величезна подяка всім, хто нас підтримував, голосував, хвилювався, мотивував! Завдяки вам ми дійшли до 11-го ефіру, а це дуже багато. Сподіваюся, ми робили вас трохи щасливішими, у ці непрості часи!" – заявив співак.

Яна Цибульська та Сергій Танчинець Instagram Сергія Танчинця

Також Танчинець висловив підтримку тим, хто залишився на проєкті й зізнався, за кого вболіватиме.

"Усі, хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу, повністю її заслуговують! У чвертьфіналі випадкових людей не буває! Ви всі стали мені друзями! Бажаю всім сил та вогню! Я буду вболівати за пару Юлі Саніної та Діми Жука! Думаю, що причини мого вболівання саме за них зрозумілі та пояснень не потребують", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала ніжний контемпорарі разом зі своїм батьком Олександром. Зворушливий номер знаменитості довів суддю проєкту Григорія Чапкіса до сліз.