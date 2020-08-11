"Танці з зірками-2020": стало відомо, з ким Ольга Фреймут вийде на паркет.

Українська телеведуча Ольга Фреймут змагатиметься за кубок переможця в шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийде на паркет знаменитість.

Про це повідомляє "ТСН". Так, партнером Ольги Фреймут став танцюрист і хореограф багатьох телевізійних проєктів – Ілля Падзина. Він вперше братиме участь у шоу.

"Моя донька Злата деякий час стежила за діяльністю Іллі, вона давно займається танцями й сказала, що Падзина у світі танцівників користується високим авторитетом, ставить хореографічні шоу в США та Європі. З моменту знайомства я ні разу не пошкодувала – Ілля може годинами відточувати зі мною якийсь крок, поки все не буде ідеальним, ми займаємося по 5 годин на добу. Він заради проєкту відмовився від роботи в Берліні", – заявила Фреймут.

Ілля Падзина і Ольга Фреймут (фото – tsn.ua)

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена всіх чотирнадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.