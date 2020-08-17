Танці з зірками 2020: стало відомо, коли відбудеться перший прямий ефір

Перший прямий ефір четвертого сезону шоу "Танці з зірками" відбудеться 30 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Розважальний танцювальний проєкт буде транслюватися традиційно щонеділі. Організатори відзначили, що четвертий сезон популярного шоу здивує глядачів видовищними постановками, бальними та сучасними танцями, пише УНІАН.

Нагадаємо, за перемогу на проєкті змагатимуться 14 зіркових учасників – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян і Ольга Фреймут.

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Оцінювати танці знаменитостей будуть балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Відзначимо, раніше в шоу перемагали співачка Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, комік Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, акторка Ксенія Мішина та Євгеній Кот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками".

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