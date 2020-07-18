'Танці з зірками-2020': стало відомо ім'я партнерки Олега Винника в шоу

Стало відомо ім'я партнерки Олега Винника в шоу "Танці з зірками" (Instagram Танці з зірками на 1+1).

Популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко.

Свою партнерку артист особисто представив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільне фото з нею. "Знайомтеся! Легка, вимоглива, відповідальна. Олена Шоптенко – моя партнерка на паркеті", – написав Винник.

Крім того, співак зазначив, що бачить в Шоптенко не тільки гарного тренера, а й музу.

Олена Шоптенко та Олег Винник (Instagram Олега Винника)

"Танцювати – для мене одна з найскладніших речей у житті. Тому, щоб досягти результатів, потрібно багато працювати та слухати свою партнерку. Оленка прекрасно справляється з роллю тренера. Муза, яка весь час надихає йти тільки вперед. Круто, тримаючи красу в руках, відчувати від неї силу і підтримку", – сказав він, передає сайт "1+1".

Зазначимо, що незабаром відкриються імена ведучих та всіх суддів нового сезону проєкту. Вже відомі імена трьох представників журі на шоу, ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма та народний артист України, легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Ім'я четвертого судді поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".