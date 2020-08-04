"Танці з зірками 2020": стало відомо імена партнерок Позитива і Танчинця.

Учасник гуртів MOZGI та "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) й фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє ТСН. Так, партнеркою Позитива стане танцівниця Юлія Сахневич, яка втретє братиме участь в шоу.

"Вважаю, що моя партнерка – одна з найкращих танцівниць й хореографинь за всі сезони шоу. Очевидно, що хореографія в шоу – це не ті танці, до яких я звик на сцені. Але у неї дуже добре виходить доносити мені нові танцювальні знання. Упевнений, що кожен наш ефір стане справжнім танцювальним хітом", – заявив Позитив.

Юлія Сахневич та Позитив (фото – tsn.ua)

Сергій Танчинець вийде на паркет з танцівницею, яка теж добре відома глядачам й шанувальникам проєкту – Яною Цибульською.

"У мене прекрасна партнерка Яна Цибульська. Кращої й уявити важко, вона професіонал з великої літери, дівчина з неймовірним талантом. З нею дуже легко працювати, і я дійсно дуже радий, що саме вона моя партнерка", – зазначив Танчинець.

Яна Цибульська та Сергій Танчинець (фото – tsn.ua)

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена одинадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив й Дмитро Танчинець. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.