"Танці з зірками 2020": стало відомо імена партнерок Мельника та Арзуманяна

Український футболіст Сергій Мельник та актор Арам Арзуманян боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє ТСН. Так, партнеркою Мельника стала танцівниця Аделіна Делі, яка вдруге братиме участь у шоу.

"Не знаю яким "танцювальним" богам мені треба молитися і дякувати, адже у мене найкрасивіша партнерка, чому я неймовірно радий! Вона професіоналка, універсальна танцюристка. Вона відразу мене попередила: на заняттях не щадить себе, і того ж вимагатиме від мене. Сподіваюся, спортивна підготовка мені допоможе і я впораюся", – зазначив футболіст.

Аделіна Делі і Сергій Мельник (фото – tsn.ua)

Арам Арзуманян вийде на паркет з танцівницею, яка вперше братиме участь у шоу "Танці з зірками". Антоніна Руденко – майстерка спорту з художньої гімнастики, в минулому солістка балету Раду Поклітару, також працювала з "Квартал 95".

"Скажу я вам, з партнеркою мені не пощастило! Вона в усьому краща за мене: танцює крутіше, розтяжка краща, ще й зростом вища за мене. А з моїм характером, я обожнюю приймати виклики, тому це ж додаткова мотивація працювати над собою! Тому запевняю: наша пара буде розвиватися і дивувати вас від ефіру до ефіру", – заявив він.

Антоніна Руденко і Арам Арзуманян (фото – tsn.ua)

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена тринадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник й Арам Арзуманян. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.