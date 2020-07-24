"Танці з зірками-2020": стало відомо імена партнерів Цимбалюка та Петрожицької

Українські актори Тарас Цимбалюк і Дар`я Петрожицька боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє "ТСН". Так, партнеркою Цимбалюка в шоу стане хореографиня Яна Заєць. Вона братиме участь в шоу вдруге – в другому сезоні оновленого проєкту з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце.

"Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, який мотивує мене йти вперед", – заявив Тарас.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (фото – tsn.ua)

Партнером Дар`ї Петрожицької став танцюрист Ігор Гелуненко. Він вперше візьме участь в шоу "Танці з зірками".

"У мене суперкрутий партнер! Людина, якій я довіряю, і яка мене мотивує, змушує працювати. Коли ми розучували пару "па" для зйомок промо, а у мене щось не виходило, він називав мене – "пиріжок", а коли виходило – "бальниця", і це мене тішить. Ми з ним обоє новенькі на "Танцях з зірками", і може від цього нам так комфортно один з одним. Подивимося, що буде між нами на паркеті", – зазначила Дар'я.

Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко (фото – tsn.ua)

Нагадаємо, вже відомі імена п'ятьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк і Дар`я Петрожицька. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос.