"Танці з зірками-2020": стало відомо імена партнерів Саніної та Камінської

Українські співачки Юлія Саніна і Слава Камінська боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє "ТСН". Так, партнером Юлії Саніної в шоу стане хореограф Дмитро Жук. Танцюрист вже в четвертий раз буде брати участь в проєкті.

"З Дімою мені пощастило. Я вважаю його найкращим і найстильнішим танцюристом проєкту. Також він виявився класним учителем, Діма бачить мій потенціал і не дає зневіритися. А ще він гарячий красень, так що, дівчата, готуйтеся", – зазначила Юлія.

Дмитро Жук і Юлія Саніна (фото – tsn.ua)

Партнером Слави Камінської буде танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який в третій раз буде брати участь в шоу.

"Танець – це мистецтво. І я знайшла ідеального художника для цього полотна. Я б навіть сказала, ми обидва інтуїтивно вибрали один одного. Він уже допоміг мені подолати страх, і акуратно розкриває нову Славу", – заявила Камінська.

Слава Камінська та Дмитро Дікусар (фото – tsn.ua)

Нагадаємо, вже відомі імена шістьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна і Слава Камінська. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, а також актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.