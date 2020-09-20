"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу

У неділю, 20 вересня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов четвертий випуск шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проєкт покинули реперка Alyona Alyona та Юрій Гурич

В ефірі танцювальної програми вони виконали енергійний джайв, однак номер не вразив суддів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 26 балів, але глядачі віддали перевагу акторові Тарасу Цимбалюку та його партнерці Яні Заєць.

Alyona Alyona і Юрій Гурич (Instagram Танці з зірками)

"Хочу подякувати Юрі – він навчив мене багато чому. Спасибі суддям за поради та оцінки. Також дякую всім глядачам, які підтримували нас", – зазначила на завершення Alyona Alyona.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу покинули співачка Слава Камінська та Дмитро Дікусар. Також більш детально про те, як пройшов третій ефір проєкту – читайте тут.