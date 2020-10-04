"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу в шостому випуску

Ольга Веркалець Люди 00:15, 5.10.2020 Оновлено: 00:50, 5.10.2020

За результатами глядацького голосування, а також оцінювання журі, у шостому випуску шоу "Танці з зірками" покинула пара Тарас Цимбалюк та Яна Заєць.

У прямому ефірі вони станцювали пасодобль і отримали від журі 34 бали. Глядачі не підтримали пару. OBOZREVATEL пропонує побачити, як виступала пара в шостому випуску (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Разом з ними в номінації на виліт опинилися пара Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко, а також Сергій Мельник та Аделіна Делі. За виконання номерів вони отримали від журі 28 і 37 балів відповідно, проте підтримка глядачів врятувала їх.

Нагадаємо, в шостому випуску шоу також покинула пара Олег Винник та Олена Шоптенко. Минулого ефіру учасники заявили, що захворіли на коронавірус, тому не можуть продемонструвати свій танець. Цього випуску лікарі знову заборонили їм виступати. Згідно з правилами проєкту, пара може пропустити тільки один ефір через COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами п'ятого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір читайте за посиланням.

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