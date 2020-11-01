"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу в десятому випуску

У неділю, 1 листопада, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов десятий випуск шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проєкт покинули телеведуча Ольга Фреймут та Ілля Падзина.

Нагадаємо, що ефір був присвячений Геловіну, в якому зіркові пари обмінювалися партнерами. Фреймут на новому тижні в партнери дістався Дмитро Дікусар, з яким вона продемонструвала на паркеті містичний фокстрот (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 35 балів, але глядачі віддали перевагу Сергію Мельнику і його партнерці Аделіні Делі.

Ілля Падзина і Ольга Фреймут Instagram "Танці з зірками"

"Для мене було честю брати участь у цьому шоу. Особливо хочу подякувати Катерині Кухар – наші з тобою діалоги впевнено увійдуть в історію проєкту... Що я зрозуміла, друзі? Нічого в цьому житті не дається задарма. Над всім потрібно працювати. Я не даремно дійшла до 10 випуску. Я жертвувала всім: часом, сім'єю, здоров'ям. Але я не шкодую ні на секунду. Я також дуже вдячна своєму партнерові Іллі Падзині. Дякую за все", – зазначила на завершення Фреймут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами дев'ятого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко, які самостійно відмовилися продовжувати участь. Детальніше про те, як пройшов дев'ятий ефір, читайте за посиланням.