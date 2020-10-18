"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу у восьмому випуску

У неділю, 18 жовтня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов восьмий випуск шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проєкт покинули Олексій Завгородній та Юлія Сахневич.

Пара не змогла вийти на паркет за станом здоров'я, адже раніше вони захворіли на коронавірус. Однак на допомогу артистам прийшли колишні учасники "Танців" Арам Арзуманян і Тоня Руденко, які станцювали замість них пасадобль. За номер вони отримали 36 балів від суддів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Арам Арзуманян і Тоня Руденко Instagram Танці з зірками

До речі, глядачі не підтримали пару і вони опинилися в номінації разом з Ольгою Фреймут та Іллею Падзиною учасники продемонстрували "танець за життя" у стилі джайв. В результаті суддівського голосування, з розривом в один бал, проєкт покинули Позитив і Сахневич.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко станцювали замість Позитива і Сахневич на "Танцях з зірками" скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзина і фаворити шоу Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі. Детальніше про те, як пройшов сьомий ефір читайте за посиланням.