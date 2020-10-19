"Танці з зірками 2020": Позитив прокоментував свій виліт з шоу

Український співак, ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив), який покинув "Танці з зірками" у восьмому випуску разом з Юлією Сахневич, прокоментував виліт з шоу.

На своїй сторінці в Instagram артист подякував за підтримку всіх тим, хто вірив в їхню пару. Також він зазначив, що вони з танцівницею могли б ще багато чим дивувати глядачів. Нагадаємо, що Позитив і Юлія Сахневич не змогла вийти на паркет у восьмому ефірі "Танців з зірками" за станом здоров'я, адже раніше вони захворіли на коронавірус. Замість них виступали колишні учасники проєкту Арам Арзуманян і Тоня Руденко, проте це не врятувало артистів від номінації та вильоту з шоу.

"На 8 тижні проєкт "Танці з зірками" для мене завершився. Упевнений, нам з Юлею ще було чим вас здивувати, але не завжди все залежить від нас. Народ, дякую кожному з вас за величезну підтримку і переживання, за ваші слова, мільйони смс голосів та емоції, які ми разом проживали. Дякую Араму Арзуманяном за підтримку, такий фінальний танець і такі образи від Позитиву та Юлі ніхто не очікував. Дякую всій команді "Танці з зірками" за таке приголомшливе шоу, кожному, хто наповнює паркет звуком, світлом та історіями", – написав артист.

Позитив також подякував своїй партнерці Юлію Сахневич за те, що вона терпіла його непростого характеру.

"Особлива подяка Юлі, за витримку, терпіння мого непростого характеру та максимальну любов до цього супер складного ремесла. У цьому шоу для мене герої не тільки зіркові учасники, а і їхні партнери. Юлю, видужуй швидше і знову тіш нас неймовірними танцями!" – підсумував Позитив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час восьмого випуску шоу "Танці з зірками" телеведуча Ольга Фреймут і суддя проєкту Катерина Кухар виконали спільний номер і нарвалися на критику в мережі. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір читайте за посиланням.