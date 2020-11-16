"Танці з зірками 2020": партнерка Мельника прокоментувала виліт з шоу за крок до півфіналу

Юля Ухіна Люди 14:39, 16.11.2020

Українська танцівниця Аделіна Делі, яка покинула "Танці з зірками" у дванадцятому випуску разом з футболістом Сергієм Мельником, прокоментувала виліт з шоу. Дівчина звернулася до шанувальників.

Так, на особистій сторінці в Instagram, вона подякувала за підтримку всім, хто вірив в їхню пару. Також Аделіна не забула про тих, хто допомагав з постановками та костюмами протягом всього шляху на проєкті.

"Хочу подякувати глядачам за те, що підтримували і голосували за нас. Адже дійти до 12 ефіру проєкту – це вже велике досягнення для нашої пари. Також подякувати чудовій хореографині Ксенії Горб, яка завжди була поруч. Команді, яка працювала над нашими номерами. Дякую й нашим стилістам. Кожне моє вбрання було шалено красивим", – написала Делі.

Аделіна Делі прокоментувала виліт з "Танців з зірками"
Instagram Аделіни Делі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дванадцятому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка й учасниця проєкту Надія Мейхер виконала запальний танець з відомим хореографом Григорієм Чапкісом.

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