"Танці з зірками-2020": названо ім'я другого судді нового сезону шоу

Відомий український хореограф Влад Яма розповів, що вже в четвертий раз стане суддею головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Про це він повідомив в студії "Сніданку з 1+1". Влад також заінтригував глядачів, зазначивши, що в четвертому сезоні танцювального шоу буде приголомшливий зірковий склад учасників.

Влад Яма знову стане суддею шоу "Танці з зірками" (Instagram Влада Ями)

"По секрету вам скажу, що я знаю кількох зірок, які візьмуть участь в новому сезоні "Танців з зірками", і це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Я з нетерпінням чекаю прямі ефіри, хочу дивуватися і захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції відчували наші глядачі. Я в передчутті", – розповів Яма.

Нагадаємо: нещодавно Катерина Кухар поділилася, що цієї осені також в четвертий раз буде оцінювати танцювальну майстерність зірок в шоу "Танці з зірками".

Катерина Кухар та Влад Яма (Instagram Катерини Кухар)

Нещодавно організатори "Танців з зірками" заявили про старт четвертого сезону шоу. Вони зазначили, що новий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.

Також найближчим часом обіцяють назвати імена ведучих, танцюристів й зіркових учасників четвертого сезону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців з зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.