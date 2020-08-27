"Танці з зірками 2020": коли перший ефір, хто бере участь у новому сезоні і що станцюють пари

У неділю, 30 серпня, на телеканалі "1+1" стартує новий сезон популярного проєкту "Танці з зірками". Перший прямий ефір розпочнеться о 21:00 за Києвом.

OBOZREVATEL розповідає, чим здивує головний танцювальний проєкт країни у 2020 році, хто візьме участь у телевізійному змаганні і які танці представлять пари (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Традиційно в першому ефірі виступлять 14 пар, які продемонструють свої танцювальні навички. Судити їхні виступи буде трійка зіркових журі, до складу якої увійшли балерина Катерина Кухар та імениті хореографи Григорій Чапкіс і Влад Яма.

Учасники нового сезону Санта Дімопулос, Олег Винник і Надія Мейхер 24 канал

Повний список учасників виглядає так:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дарина Петрожицька і Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Слава Камінська та Дмитро Дікусар

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Alyona Аlyona і Юрій Гурич

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Читайте докладніше про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Примітно, що одна з топових хореографинь проєкту, партнерка ведучого Дмитра Танковича братиме участь у шоу на восьмому місяці вагітності.

Прямі ефіри четвертого сезону шоу традиційно проходитимуть у павільйоні на ВДНГ у Києві. У зв'язку з продовженням в Україні адаптивного карантину організатори внесли зміни в умови перебування глядачів на знімальному майданчику проєкту. Столи, за якими сидітимуть глядачі, будуть розташовані на відстані 1,5 метра один від одного – за столом гості зможуть розміститися по двоє.

Які танці виконають учасники нового сезону "Танців з зірками"

Так, співачка і молода мама Санта Дімопулос і Макс Леонов виконають пристрасну самбу, яку учасники минулого сезону називали "самбою-вбивцею". Учасник гуртів MOZGI і "Время и Стекло" Позитив та Юлія Сахневич зачарують віденським вальсом, шоумен і ведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова запалять на паркеті ча-ча-ча. Актриса і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Кирило Васюк здивують румбою, тоді як співак, і кумир мільйонів Олег Винник та Олена Шоптенко продемонструють пристрасть за допомогою танго.

Олег Винник та Олена Шоптенко "КП в Україні"

Актор Арам Арзуманян і Тоня Руденко станцюють фьюжн, фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна та Дмитро Жук здивують ча-ча-ча, реп-виконавиця Аlyona Аlyona і Юрій Гурич будуть дивувати суддів сальсою. Учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник і Аделіна Делі проживуть історію в стилі танго, актор Тарас Цимбалюк та Яна Заєць зачарують контемперарі, актриса, зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька й Ігор Гелуненко продемонструють джайв, а телеведуча Оля Фреймут та Ілля Падзина втілять у життя фокстрот.

Також цей стиль бального танцю станцює пара Слави Камінської та Дмитра Дікусара, а ось фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець і Яна Цибульська дивуватимуть вальсом.

Читайте також на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танців з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю з посиланням.