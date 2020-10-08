"Танці з зірками 2020": коли дивитися онлайн сьомий ефір

У неділю, 11 жовтня, о 21:00 відбудеться сьомий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, вісім пар продовжують боротьбу за перемогу в танцювальному проєкті. Проте вже в сьомому ефірі стане відомо, хто з учасників покине шоу. OBOZREVATEL буде стежити за подіями нового сезону "Танців з зірками".

Виступи зіркових пар традиційно оцінюватимуть трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер, якого оголосять пізніше.

Головною подією сьомого випуску стане спільний танець фавориток шоу – екссолісток гурту "ВІА Гра". Нагадаємо, Санта Дімопулос запросила Надію Мейхер влаштувати дуель в пасодоблі, щоб визначити, хто зі співачок є головним претендентом на перемогу.

Дімопулос і Мейхер виконають спільний танець.

Повний список учасників виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами шостого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник та Олена Шоптенко, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Детальніше про те, як пройшов шостий ефір читайте за посиланням.