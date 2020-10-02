"Танці з зірками 2020": коли дивитися онлайн шостий випуск

У неділю, 4 жовтня, о 21:00 пройде шостий випуск шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

За перемогу в танцювальному проєкті боротьбу продовжили десять пар. Проте вже 4 жовтня стане відомо, хто знову покине шоу. OBOZREVATEL буде слідкувати за трансляцією і розповідатиме подробиці шостого ефіру.

Шостий випуск присвятили українським виконавцям. Так, пари танцюватимуть під пісні Тіни Кароль, Мішель Андраде, TAYANNA, Гайтани, Скрябіна та інших.

Судді шоу "Танці з зірками". 24 Канал

Читайте на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проєкту "Танці з зірками".

Виступи зіркових пар традиційно оцінюватимуть трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма. Також до них приєднається суддя-джокер, яким у шостому випуску стане учасник першого сезону "Танців з зірками" Юрій Ткач. А зустрічати учасників на балконі буде співак Дзідзьо.

Дзідзьо стане ведучим балкону. Instagram Танці з зірками

Повний список учасників виглядає так:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дарина Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами п'ятого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір читайте за посиланням.