"Танці з зірками-2020": хто візьме участь

Ледве в Україні завершився 6 сезон проєкту "Танці з зірками" на каналі "1+1", як глядачі почали дискутувати в соцмережах, хто ж теоретично міг би стати його учасником у 2020 році.

OBOZREVATEL пробігся по списку українських зірок, відкинувши тих, хто вже засвітився у попередніх сезонах шоу, і пропонує читачам також приєднатися до голосування (опитування нижче).

Зазначимо, що в мережі поки не було жодної інформації про можливий старт "Танці з зірками-2020". Однак 6 сезон видався настільки активним і не схожим на всі інші, що глядачі впевнені — проєкт отримає продовження.

"1+1"

Нагадаємо, що 6 сезон "Танців з зірками" запам'ятався запеклою жіночою боротьбою. Переможницею проєкту стала акторка Ксенія Мішина разом із партнером Женею Котом. Більш докладно про те, хто вона така і як боролася в шоу, читайте в окремому матеріалі. Друге місце цьогоріч здобула гімнастка Анна Різатдінова, третє — акторка Вікторія Булітко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, яким був суперфінал шоу "Танці з зірками-2019 '' — всі подробиці й відео виступів у одному матеріалі.

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