"Танці з зірками 2020": хто візьме участь в новому сезоні та що про них відомо

Вже цієї осені на каналі "1+1" стартує четвертий сезон шоу "Танці з зірками". Незадовго до прем'єри автори нового сезону запустили традиційний челлендж, в рамках якого українські знаменитості запрошують один одного взяти участь в проєкті.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL публікує перелік знаменитостей і відомих танцівників, які вийдуть на паркет і поборються за кубок переможців (матеріал буде оновлюватися в міру появи нових імен).

Співак Олег Винник став першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками", який запустив челлендж і почав запрошувати на паркет наступних знаменитостей. Його партнеркою в шоу буде хореографиня Оленою Шоптенко, на рахунку якої вже є перемога на проєкті з Володимиром Зеленським.

Олена Шоптенко та Олег Винник (Instagram Танці з зірками на 1+1)

"Танцювати – для мене одна з найскладніших речей у житті. Тому, щоб досягти результатів, потрібно багато працювати й слухати свою партнерку. Оленка прекрасно справляється з роллю тренера. Муза, яка весь час надихає йти тільки вперед. Круто, тримаючи красу в руках, відчувати від неї силу і підтримку", – говорив він про партнерку.

Олег Винник – український попспівак і справжній секс-символ. За роки своєї кар'єри артист встиг завоювати серця величезної кількості фанатів, а його пісні "Вовчиця", "Ніно" та інші вже давно стали народними хітами.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер прийняла запрошення від Олега Винника і вийде на паркет з чемпіоном міжнародних танцювальних турнірів Кирилом Васюком. Для обох партнерів участь в шоу "Танці з зірками" буде новим досвідом.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Надія Мейхер – одна з найяскравіших солісток колективу першого складу гурту "ВІА Гра". Після відходу з колективу вона працювала на телеканалі "СТБ" ведучою щотижневої програми "Неймовірні історії кохання". Зараз артистка виховує двох дітей і приділяє увагу сольній співочій кар'єрі

Запрошення вийти на паркет співачка, а також колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос прийняла від Надії Мейхер. Її партнером у шоу буде вже відомий глядачам і шанувальникам проєкту – хореограф, віцечемпіон України та світу з латиноамериканських танців Макс Леонов.

Макс Леонов і Санта Дімопулос (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Санта Дімопулос – українська модель, чемпіонка світу з фітнесу, "Міс Україна Всесвіт-2006", співачка, учасниця українського проєкту "Фабрика зірок-3", екссолістка гурту "ВІА Гра".

Актор Тарас Цимбалюк прийняв естафету від Санти Дімопулос. Він побореться за кубок переможця разом з хореографинею Яною Заєць. Вона братиме участь у шоу вдруге – в другому сезоні оновленого проєкту з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце.

Яна Заєць і Тарас Цимбалюк (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Тарас Цимбалюк – популярний український актор. Найбільшу популярність він здобув завдяки кінокартинам: "Чорний ворон", "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша". Його фільмографія налічує понад 20 зйомок у фільмах і серіалах.

Тарас Цимбалюк передав естафету колезі "по цеху" – актрисі Дар'ї Петрожицькій. Вона буде підкорювати проєкт з танцюристом Ігорем Гелуненко. Для обох участь на "Танцях з зірками" буде першою.

Дарина Петрожіцкая і Ігор Гелуненко (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Дарина Петрожицька – українська актриса театру і кіно. Здобула популярність завдяки ролі Лізи в серіалі "Папік". Дівчина також є фіналісткою вокального шоу "Голос країни".

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна прийняла запрошення від Дарії Петрожицької й вийде на сцену разом з хореографом Дмитром Жуком, який вже в четвертий раз буде брати участь в шоу.

Дмитро Жук і Юлія Саніна (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Юлія Саніна – фронтвумен українського популярного гурту The Hardkiss. У 2014 році колектив випустив свій дебютний студійний альбом "Stones and Honey". У 2017 році Саніна стала наставницею талант-шоу "X-Фактор". В кінці 2019 року артистка записала пісню "Вільна" в дуеті з Тіною Кароль.

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка прийняла танцювальну естафету від Юлії Саніної, під час шоу буде боротися за перемогу з хореографом Дмитром Дікусаром. Він уже втретє братиме участь в "Танцях".

"Танець – це мистецтво. І я знайшла ідеального художника для цього полотна. Я б навіть сказала, ми обидва інтуїтивно вибрали один одного. Він уже допоміг мені подолати страх, і акуратно розкриває нову Славу", – заявляла Камінська.

Слава Камінська та Дмитро Дікусар (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Слава Камінська – солістка популярного українського гурту "НеАнгели". У 2018 році вона також спробувала себе в ролі актриси – зіграла бізнеследі у фільмі "Продюсер". У тому ж році стала учасницею "Танців з зірками", проте під час репетицій вона отримала травму і покинула проєкт, не станцювавши навіть перший танець на паркеті.

Також недавно телеведучий Дмитро Танкович також прийняв традиційну естафету # танціззіркаміchallenge від співачки Слави Камінської. Зовсім скоро стане відомо, з ким він стане в пару.

Дмитро Танкович (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Дмитро Танкович – популярний білоруський телеведучий в Україні. На телебачення вперше потрапив у 1999 році. Співпраця з українським телеканалом СТБ у Дмитра почалося з першого сезону проєкту "Україна має талант". У 2009 році разом з Лілією Ребрик він став ведучим талант-шоу "Танцюють всі-2". У 2011 році Танкович став ведучим шоу "Танці з зірками". З 2018 року Дмитро Танкович є одним з учасників "Дизель Шоу" на телеканалі ICTV.

До речі, Танкович кинув виклик відразу двом зіркам – реп-виконавиці Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Вже скоро стане відомо, чи погодяться знаменитості брати участь в шоу.

Зазначимо: вже відомі імена трьох представників журі на шоу, ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма та народний артист України, легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Ім'я четвертого судді поки невідомо.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма (Instagram Танці з зірками на 1+1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.