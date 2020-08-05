"Танці з зірками-2020": "Холостяк" Мельник стане учасником нового сезону

Український футболіст та учасник реаліті-шоу "Холостяк-5" Сергій Мельник візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету #танціззіркамиchallenge від фронтмена гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця. Відповідне відео Мельник опублікував на своїй сторінці в Instagram (ролик дивіться нижче).

"Дуже сподіваюсь на вашу палку підтримку, адже ось вона. Головна новина літа!" – написав футболіст.

Секс-символ також кинув виклик зірці фільму "Скажене весілля" та серіалу "Великі Вуйки" Араму Арзуманяну. Уже скоро стане відомо, чи погодиться знаменитість брати участь в шоу.

Сергій Мельник візьме участь в "Танцях з зірками" hochu.ua

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена дванадцяти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець та Сергій Мельник. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.