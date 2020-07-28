Відомий український телеведучий Дмитро Танкович візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету # танціззіркаміchallenge від співачки Слави Камінської. Відповідне відео Танкович опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Танці з зірками-2020": Дмитро Танкович стане учасником нового сезону (Instagram Дмитра Танковича)

Телеведучий кинув виклик відразу двом зіркам – реп-виконавиці Alyona Alyona на фешн-дизайнеру Андре Тану. Вже скоро стане відомо, чи погодяться знаменитості брати участь в шоу.

Нагадаємо, вже відомі імена семи зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська та Дмитро Танкович. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, а також актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.