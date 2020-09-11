"Танці з зірками 2020": де та коли дивитися 3 випуск

У неділю, 13 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться третій прямий ефір шоу "Танці з зірками 2020".

Так, цей випуск буде присвячений темі кохання, повідомляє tsn.ua. Зазначається, що актор Арам Арзуманян та його партнерка Тоня Руденко втілять на паркеті історію боллівудського кохання, а музикант Сергій Танчинець та Яна Цибульська за допомогою танцю розкажуть справжню історію стосунків рокера з його дружиною.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко/ Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Колаж

Реп-виконавиця ALYONA ALYONA виконає запальний хіп-хоп та розповість про своє перше кохання. А співак Олег Винник присвятить віденський вальс усім жінкам.

ALYONA ALYONA і Юрій Гурич/ Олег Винник і Олена Шоптенко. Колаж

Також уже в неділю стане відомо, чи вийдуть на паркет телеведуча Оля Фреймут та Ілля Падзина, а також зірка серіалу "Папік" Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко, які в минулому ефірі танцювали на ізоляції. Оля Фреймут уже повідомила на своїй сторінці в Instagram, що змогла подолати COVID-19 та продемонструвала негативні результати тесту.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина/ Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Нагадаємо, що згідно з нововведеннями, в новому сезоні запрошеними членами журі стають яскраві учасники минулих років. Так, у третьому прямому ефірі до трійки суддів приєднається Надя Дорофєєва. А зустрічати пари на балконі буде її чоловік – співак Володимир Дантес. Спеціальною гостею проєкту стане Настя Каменських (NK) зі своїм новим хітом A Huevo.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Колаж

Настя Каменських (Instagram Насті Каменських)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу залишили шоумен і ведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова. Також більш детально про те, як пройшов другий ефір проєкту – читайте тут.