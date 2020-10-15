"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися восьмий випуск

Юля Ухіна Люди 16:27, 15.10.2020 Оновлено: 16:32, 15.10.2020

У неділю, 18 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться восьмий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, у минулому ефірі судді вирішили залишити в проєкті всі вісім пар, що викликало хвилю критики в мережі. OBOZREVATEL стежитиме за подіями нового ефіру "Танців з зірками" і розповідатиме вам про найяскравіші події в ньому.

Так, виступи зіркових пар традиційно оцінюватиме трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер. Незабаром також стане відомо, хто зустрічатиме учасників на балконі.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс, Влад Яма
Instagram Танці з зірками

Зазначимо, що під час восьмого ефіру "Танців з зірками" відбудеться батл між телеведучою Ольгою Фреймут і балериною, а також суддею шоу Катериною Кухар. Зірки продемонструють загальний танець, який має показати, хто з них "сексуальніший".

Катерина Кухар та Ольга Фреймут
колаж

Повний список учасників виглядає так:

  • Надія Мейхер і Кирило Васюк

  • Санта Дімопулос і Максим Леонов

  • Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

  • Юлія Саніна та Дмитро Жук

  • Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

  • Сергій Мельник і Аделіна Делі

  • Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзина й фаворити шоу Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі. Детальніше про те, як пройшов сьомий ефір читайте за посиланням.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Літак Лукашенка відмовилися обслуговувати в Німеччині

На Чернігівщині глава осередку ОПЗЖ вистрілив у противника партії. Фото

У Києві з ножем напали на волонтера партії Кличка, АТОвець у критичному стані

Зеленський – військовим на Донбасі: якщо щось не так – кажіть

Чикатила засудили до розстрілу 28 років тому: історія найкривавішого маніяка СРСР