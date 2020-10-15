"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися восьмий випуск
У неділю, 18 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться восьмий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".
Так, у минулому ефірі судді вирішили залишити в проєкті всі вісім пар, що викликало хвилю критики в мережі. OBOZREVATEL стежитиме за подіями нового ефіру "Танців з зірками" і розповідатиме вам про найяскравіші події в ньому.
Так, виступи зіркових пар традиційно оцінюватиме трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер. Незабаром також стане відомо, хто зустрічатиме учасників на балконі.
Зазначимо, що під час восьмого ефіру "Танців з зірками" відбудеться батл між телеведучою Ольгою Фреймут і балериною, а також суддею шоу Катериною Кухар. Зірки продемонструють загальний танець, який має показати, хто з них "сексуальніший".
Повний список учасників виглядає так:
Надія Мейхер і Кирило Васюк
Санта Дімопулос і Максим Леонов
Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко
Юлія Саніна та Дмитро Жук
Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич
Сергій Танчинець і Яна Цибульська
Сергій Мельник і Аделіна Делі
Ольга Фреймут та Ілля Падзина
Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзина й фаворити шоу Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі. Детальніше про те, як пройшов сьомий ефір читайте за посиланням.