'Танці з зірками 2020': де і коли дивитися восьмий випуск

У неділю, 18 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться восьмий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, у минулому ефірі судді вирішили залишити в проєкті всі вісім пар, що викликало хвилю критики в мережі. OBOZREVATEL стежитиме за подіями нового ефіру "Танців з зірками" і розповідатиме вам про найяскравіші події в ньому.

Так, виступи зіркових пар традиційно оцінюватиме трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер. Незабаром також стане відомо, хто зустрічатиме учасників на балконі.

Зазначимо, що під час восьмого ефіру "Танців з зірками" відбудеться батл між телеведучою Ольгою Фреймут і балериною, а також суддею шоу Катериною Кухар. Зірки продемонструють загальний танець, який має показати, хто з них "сексуальніший".

Повний список учасників виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзина й фаворити шоу Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі. Детальніше про те, як пройшов сьомий ефір читайте за посиланням.