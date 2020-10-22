"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися дев'ятий випуск

Юля Ухіна Люди 15:21, 22.10.2020

У неділю, 25 жовтня, на телеканалі "1+1" відбудеться дев'ятий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, на глядачів чекає особливий ефір, в якому учасники будуть танцювати на паркеті з "випускниками" попередніх сезонів проєкту. OBOZREVATEL буде стежити за подіями дев'ятого випуску "Танців з зірками" та розповідати про найяскравіші моменти в ньому.

Виступи зіркових пар традиційно буде оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер – телеведуча Маша Єфросиніна. Також незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма
Instagram "Танці з зірками"
Маша Єфросиніна
Instagram "Танці з зірками"

Повний список учасників виглядає так:

  • Надія Мейхер і Кирило Васюк

  • Санта Дімопулос і Максим Леонов

  • Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

  • Юлія Саніна та Дмитро Жук

  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

  • Сергій Мельник і Аделіна Делі

  • Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами восьмого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір читайте за посиланням.

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