"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися дев'ятий випуск

У неділю, 25 жовтня, на телеканалі "1+1" відбудеться дев'ятий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, на глядачів чекає особливий ефір, в якому учасники будуть танцювати на паркеті з "випускниками" попередніх сезонів проєкту. OBOZREVATEL буде стежити за подіями дев'ятого випуску "Танців з зірками" та розповідати про найяскравіші моменти в ньому.

Виступи зіркових пар традиційно буде оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднається суддя-джокер – телеведуча Маша Єфросиніна. Також незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма Instagram "Танці з зірками"

Маша Єфросиніна Instagram "Танці з зірками"

Повний список учасників виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами восьмого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір читайте за посиланням.