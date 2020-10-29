"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися десятий випуск

У неділю, 1 листопада, на телеканалі "1+1" відбудеться десятий випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками".

Так, ефір буде присвячений Геловіну, тому зіркові учасники не тільки обміняються партнерами на паркеті, а й перевтіляться у яскраві та містичні образи. Кожна пара за допомогою танцю розповість свою історію відносин. Про це повідомляє "ТСН".

Виступи пар традиційно буде оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, які теж здивують глядачів своїми перевтіленнями. Чапкіс приміряє на себе образ графа Дракули, Яма – образ Франкенштейна, а Кухар – медсестри Мілдред Ретчед.

Григорій Чапкіс та Влад Яма Instagram "Танці з зірками"

Катерина Кухар Instagram "Танці з зірками"

З ким саме будуть танцювати учасники вже цієї неділі, а також, хто буде зустрічати пари на балконі та хто стане спецгостем вечора – стане відомо найближчим часом.

Повний список учасників виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами дев'ятого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко, які самостійно відмовилися продовжувати участь. Детальніше про те, як пройшов дев'ятий ефір, читайте за посиланням.