"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися четвертий випуск
У неділю, 20 вересня, на телеканалі "1+1" відбудеться четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками".
Так, проєкт вже покинули дві пари: Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, а також Слава Камінська та Дмитро Дікусар. OBOZREVATEL буде стежити за подіями нового сезону "Танців з зірками" і розповідати про головні події шоу.
Виступи зіркових пар традиційно будуть оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднатися суддя-джокер. Крім того, незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.
Повний список учасників виглядає так:
Олег Винник і Олена Шоптенко
Надія Мейхер і Кирило Васюк
Санта Дімопулос і Максим Леонов
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць
Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко
Юлія Саніна та Дмитро Жук
Слава Камінська та Дмитро Дікусар
Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова
Alyona Аlyona і Юрій Гуріч
Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич
Сергій Танчинець і Яна Цибульська
Сергій Мельник і Аделіна Делі
Арам Арзуманян і Антоніна Руденко
Ольга Фреймут та Ілля Падзина
Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу покинули співачка Слава Камінська та Дмитро Дікусар. Також більш детально про те, як пройшов третій ефір проєкту – читайте тут.