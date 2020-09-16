"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися четвертий випуск

У неділю, 20 вересня, на телеканалі "1+1" відбудеться четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Так, проєкт вже покинули дві пари: Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, а також Слава Камінська та Дмитро Дікусар. OBOZREVATEL буде стежити за подіями нового сезону "Танців з зірками" і розповідати про головні події шоу.

Виступи зіркових пар традиційно будуть оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднатися суддя-джокер. Крім того, незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма (Instagram Танці з зірками)

Повний список учасників виглядає так:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Слава Камінська та Дмитро Дікусар

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Alyona Аlyona і Юрій Гуріч

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу покинули співачка Слава Камінська та Дмитро Дікусар. Також більш детально про те, як пройшов третій ефір проєкту – читайте тут.