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"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися четвертий випуск

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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'Танці з зірками 2020': де і коли дивитися четвертий випуск

У неділю, 20 вересня, на телеканалі "1+1" відбудеться четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Так, проєкт вже покинули дві пари: Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, а також Слава Камінська та Дмитро Дікусар. OBOZREVATEL буде стежити за подіями нового сезону "Танців з зірками" і розповідати про головні події шоу.

Виступи зіркових пар традиційно будуть оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднатися суддя-джокер. Крім того, незабаром стане відомо, хто буде зустрічати учасників на балконі.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма (Instagram Танці з зірками)

Повний список учасників виглядає так:

  • Олег Винник і Олена Шоптенко

  • Надія Мейхер і Кирило Васюк

  • Санта Дімопулос і Максим Леонов

  • Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

  • Дар`я Петрожицька та Ігор Гелуненко

  • Юлія Саніна та Дмитро Жук

  • Слава Камінська та Дмитро Дікусар

  • Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

  • Alyona Аlyona і Юрій Гуріч

  • Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська

  • Сергій Мельник і Аделіна Делі

  • Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

  • Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу покинули співачка Слава Камінська та Дмитро Дікусар. Також більш детально про те, як пройшов третій ефір проєкту – читайте тут.

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