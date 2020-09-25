"Танці з зірками 2020": де і коли дивитися 5 випуск онлайн

У неділю, 27 вересня на каналі "1+1" покажуть п'ятий випуск популярного шоу "Танці з зірками" Трансляція стартує о 21:00 за київським часом.

У п'ятому прямому ефірі виступлять 11 пар, одна з них покине шоу після результатів глядацького голосування та оцінювання журі. OBOZREVATEL буде стежити за трансляцією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Виступи зіркових пар традиційно буде оцінювати трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма, а також до них приєднаються суддя-джокер і ведучий балкона (про те, хто це буде – поки невідомо).

Читайте на OBOZREVATEL, що відомо про всіх переможців попередніх сезонів проекту "Танці з зірками".

Повний список учасників виглядає так:

Олег Винник і Олена Шоптенко

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Дарина Петрожицька та Ігор Гелуненко

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Позитив (Олексій Завгородній) і Юлія Сахневич

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна

Чим запам'ятався попередній ефір "Танців з зірками" (20.09.20):

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами четвертого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Alyona Alyona і Юрій Гурич. Детальніше попереднього випуску читайте за посиланням.