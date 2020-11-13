"Танці з зірками 2020" 12 випуск: де дивитися онлайн

У неділю, 15 листопада, на каналі "1+1" о 21:00 покажуть 12 випуск шоу "Танці з зірками". Зіркові учасники танцюватимуть з суддями проекту, а також виконають "танець за життя".

За перемогу продовжують боротися чотири пари. OBOZREVATEL буде стежити за подіями прямого ефіру.

Драматичний випуск сезону, під час якого стануть відомі імена півфіналістів, готує для глядачів чимало сюрпризів. Пари виконають три танці на паркеті: один – зі своїм партнером, другий – з суддею проекту і фінальний – "танець за життя", який методом жеребкування випаде парі.

Крім того, стало відомо, з ким із суддів вийдуть на паркет зірки.

"Чорна пантера" проекту Санта Дімопулос цієї неділі буде танцювати з ексучасником проекту "Танці з зірками" Павлом Вишняковим, який стане четвертим запрошеним суддею проекту в цьому випуску. Пара виконає чуттєву румбу під Elton John – Believe.

Павло Вишняков стане суддею проекту в 12 випуску Пресслужба "1+1"

Санта Дімопулос буде танцювати з ексучасником проекту Павлом Вишняковим Пресслужба "1+1"

Надія Мейхер, в свою чергу, вийде на паркет з легендарним Григорієм Чапкісом, який виконає із зіркою запальну самбу під хіт Despacito – Luis Fonsi.

Надія Мейхер вийде на паркет з легендарним Григорієм Чапкісом Пресслужба "1+1"

Рок-діва Юлія Саніна танцюватиме з найсуворішим суддею проекту Владом Ямою віденський вальс під Mans world – James Brown.

Юлія Саніна танцюватиме з Владом Ямою Пресслужба "1+1"

Сергій Мельник цієї неділі вийде на паркет з Катериною Кухар в дуже несподіваному образі – з примою він буде танцювати балет під Каміль Сен-Санс "Акваріум".

Сергій Мельник вийде на паркет з Катериною Кухар Пресслужба "1+1"

Зустрічати учасників на балконі буде співачка Оля Полякова.

Зустрічати учасників на балконі буде співачка Оля Полякова 24 канал

Спеціальними гостями вечора стануть група KAZKA і Alekseev, які презентують прем'єру пісні "Поруч", яка стала саундтреком анімаційного серіалу "KAZKA – Таємниця Чарголосу".

Гостями вечора стануть група KAZKA і Alekseev Пресслужба "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому 11 випуску шоу "Танці з зірками" артисти вийшли на паркет з рідними людьми – батьками, родичами та іншими членами сім'ї. За результатами голосування шоу покинув рок-виконавець Сергій Танчинець.