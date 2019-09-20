"Танці з зірками 2019": що буде в п'ятому випуску шоу

П'ятий ефір # танціззіркамі пройде під темою "Рік, Який змінів моє життя". Це буде один Із найзворушлівішіх ефірів сезону, у якому зірки Відверто розкажуть про події, Які стали для них переломним и прісвятять свои номери близьким людям. Чекаєш на випуск Вже цієї неділі о 21:00 на 1 + 1? ⭐️ # танціззіркамі

Публікація від Танці з зірками на 1 + 1 (@ tanci1plus1) 20 Сен 2019 о 5:45 PDT