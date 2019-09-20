"Танці з зірками 2019": що буде в п'ятому випуску шоу

22 вересня о 21:00 відбудеться п'ятий випуск розважального шоу шоу "Танці з зірками". Традиційно для цього сезону суддями будуть Влад Яма, Катерина Кухар та Франсіско Гомес.
OBOZREVATEL простежить за прямим ефіром і розповість читачеві всі подробиці.
Ефір пройде під темою "Рік, який змінив моє життя". Зірки розкажуть про події, які стали для них переломними.
П'ятий ефір # танціззіркамі пройде під темою "Рік, Який змінів моє життя". Це буде один Із найзворушлівішіх ефірів сезону, у якому зірки Відверто розкажуть про події, Які стали для них переломним и прісвятять свои номери близьким людям. Чекаєш на випуск Вже цієї неділі о 21:00 на 1 + 1? ⭐️ # танціззіркамі
Ведучою балкона в п'ятому прямому ефірі стане телеведуча Надія Матвєєва, яка покинула проект минулого тижня.
Надія Матвєєва
Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю, 15 вересня, о 21:00 пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками".
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