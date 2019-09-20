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20 вересня • оновлено в 17:32
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"Танці з зірками 2019": що буде в п'ятому випуску шоу

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22 вересня о 21:00 відбудеться п'ятий випуск розважального шоу шоу "Танці з зірками". Традиційно для цього сезону суддями будуть Влад Яма, Катерина Кухар та Франсіско Гомес.

OBOZREVATEL простежить за прямим ефіром і розповість читачеві всі подробиці.

"Танці з зірками 2019": що буде в п'ятому випуску шоу
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Ефір пройде під темою "Рік, який змінив моє життя". Зірки розкажуть про події, які стали для них переломними.

Ведучою балкона в п'ятому прямому ефірі стане телеведуча Надія Матвєєва, яка покинула проект минулого тижня.

Надія Матвєєва

Надія Матвєєва

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю, 15 вересня, о 21:00 пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками".

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